Проблемы с зарплатами и водоснабжением: глава Северодонецка о ситуации в городе

"Оккупанты взламывают пустые квартиры и переводят их в "резервный фонд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из обустроенных домов при проверках и так называемых ремонтах выносят все более-менее ценное. Определенное количество квартир было выбрано для проживания коллаборанты и военные РФ.

"Гастролеров в городе вдвое больше, чем постоянного населения. Зарплаты на коммунальных предприятиях оккупанты не выплачивают по несколько месяцев", - сказал Стрюк.

По его словам, в Северодонецке работает только один водозабор, который заживлен не на полную мощность.