Проблемы с зарплатами и водоснабжением: глава Северодонецка о ситуации в городе

В оккупированном Северодонецке (Луганская область) захватчики задерживают зарплату местным коммунальщикам. Люди живут без денег по несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.
"Оккупанты взламывают пустые квартиры и переводят их в "резервный фонд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из обустроенных домов при проверках и так называемых ремонтах выносят все более-менее ценное. Определенное количество квартир было выбрано для проживания коллаборанты и военные РФ.
"Гастролеров в городе вдвое больше, чем постоянного населения. Зарплаты на коммунальных предприятиях оккупанты не выплачивают по несколько месяцев", - сказал Стрюк.
По его словам, в Северодонецке работает только один водозабор, который заживлен не на полную мощность.
Напомним, что в Северодонецке Луганской области оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Тех, кто пытается связаться с родными с подконтрольной Украине территории, задерживается.
Российские оккупанты нанесли значительный ущерб жилому фонду Северодонецка (Луганская область). Теперь поврежденные многоэтажки падают целыми подъездами.
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