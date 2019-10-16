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Проблема з опаленням у Смілі буде вирішена до кінця тижня, - Гончарук

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 15:32
Проблема з опаленням у Смілі буде вирішена до кінця тижня, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Сміла виявився одним з найбільш проблемних міст в Україні з запуску опалення

Проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть вирішені до кінця тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Сміла в цьому році виявився одним з найбільш проблемних міст в Україні з запуску опалення. Незважаючи на це, прем'єр зазначив, що критичної ситуації там немає.

"Опалювальний сезон в Україні завжди починався в ручному режимі. На жаль, настільки погано працює система - борги, застарілі комунікації, купа проблем - це все призводить до того, що буквально кожним містом доводиться займатися в ручному режимі. В цьому році Сміла знову була одним з найбільш проблемних населених пунктів з точки зору запуску опалення. Рішення ми знайшли, думаю, що вже до кінця тижня проблема буде повністю знята. Критичної ситуації там точно немає", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін створив робочу групу для вирішення проблем зі стартом опалювального сезону в Україні. Зокрема, проблеми спостерігалися в Смілі.

Також РБК-Україна писало, що опалювальний сезон стартував у 10 областях - в Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.

Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижні ОП подав до Кабміну кандидатури на посади голів трьох ОДА
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