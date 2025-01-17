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Проблема долгов инвесторам в зеленую энергетику остается не решенной, - эксперт

Пятница 17 января 2025 18:22
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Проблема долгов инвесторам в зеленую энергетику остается не решенной, - эксперт Фото: проблема долгов инвесторам в зеленую энергетику остается не решенной (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государство должно найти пути выплаты долгов производителям электроэнергии из возобновляемых источников, поскольку эта проблема до сих пор остается нерешенной.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Прямого".

"Не решен вопрос по предыдущим долгам. Они как были, так и остаются", - сказал Трохимец.

По его словам, государство лишь частично отреагировало на проблему и создало условия, чтобы в 2025 году не накапливались новые долги. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что впервые за несколько лет Нацкомиссия по вопросам энергетики (НКРЭКУ) сделала невозможным убыточность "Укрэнерго".

"Ранее НКРЭКУ, как правило, этот тариф (на передачу электроэнергии - ред.) урезало и в результате этого появлялись долги на рынке. Потому что другого источника средств не существует. Укрэнерго тратило больше чем получало и формировался дефицит", - пояснил эксперт.

По его мнению, государственные органы власти должны продолжить движение к тому, чтобы решить проблему долгов на энергорынке полностью.

"Ситуация немного улучшается, но до решения этого клубка долгов еще очень далеко", - подчеркнул Трохимец.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

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