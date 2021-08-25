В Японії відклали використання вакцини Moderna через сторонні речовини
Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії заявило про те, що в ряді доз вакцини Moderna виявлені сторонні речовини. Надійшли відомості з різних центрів вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.
Фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical, що займається продажем і поширенням препарату Moderna в Японії, у зв'язку з цим заявила, що пацієнтам поки вирішено не вводити 1,63 млн доз цієї вакцини як запобіжний захід.
При цьому в компанії відзначили, що поки тільки належить вивчити відомості про виявлення сторонніх матеріалів.
Торік влада Японії підписала угоди з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською фірмою Moderna і американо-німецьким консорціумом компаній Pfizer і BioNTech на постачання
++вакцин від коронавірусу. Всі три препарати схвалені для застосування японським МОЗ.
Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.
Нагадаємо, що в Японії коронавірус розповзається швидкими темпами. Випадки захворювання штамом "Дельта" виявили не тільки в столиці.