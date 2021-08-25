ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії відклали використання вакцини Moderna через сторонні речовини

Новость на русском →
Японія, Середа 25 серпня 2021 23:55
В Японії відклали використання вакцини Moderna через сторонні речовини Фото: в Японії відклали введення 1,63 млн доз вакцини Moderna (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії заявило про те, що в ряді доз вакцини Moderna виявлені сторонні речовини. Надійшли відомості з різних центрів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.

Фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical, що займається продажем і поширенням препарату Moderna в Японії, у зв'язку з цим заявила, що пацієнтам поки вирішено не вводити 1,63 млн доз цієї вакцини як запобіжний захід.

При цьому в компанії відзначили, що поки тільки належить вивчити відомості про виявлення сторонніх матеріалів.

Торік влада Японії підписала угоди з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською фірмою Moderna і американо-німецьким консорціумом компаній Pfizer і BioNTech на постачання

++вакцин від коронавірусу. Всі три препарати схвалені для застосування японським МОЗ.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.

Нагадаємо, що в Японії коронавірус розповзається швидкими темпами. Випадки захворювання штамом "Дельта" виявили не тільки в столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій