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Щоб не було проблем з легалізацією. Українців закликали ставити позначки в паспортах на кордоні

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Київ, Субота 26 березня 2022 15:04
Щоб не було проблем з легалізацією. Українців закликали ставити позначки в паспортах на кордоні Фото: біженці на кордоні Польщею (dw.com)
Автор: RBC.UA

У Держприкордонслужбі розповіли про причини проблем з легалізацією за кордоном у біженців. За словами прикордонників проблеми виникають через неможливість підтвердження перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

У Держприкордонслужбі розповіли що все більше українців стикаються з проблемою легалізації за кордоном. За словами прикордонників проблеми пов'язані з відсутністю в паспортах міток, що свідчать про перетин кордону.

"У зв'язку з даною ситуацією рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий притулок за кордоном, в пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби з питань видачі відповідних відміток."- йдеться в заяві.

Так само у відомстві додали, що згідно із законодавством видача відміток про перетин кордону не є обов'язковою.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про відмінності між статусом біженця і тимчасового притулку.

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