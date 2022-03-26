Чтобы не было проблем с легализацией. Украинцев призвали ставить отметки в паспортах на границе
В Госпогранслужбе рассказали о причинах проблем с легализацией за границей у беженцев. По словам пограничников проблемы возникают из-за невозможности подтверждения пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
В Госпогранслужбе рассказали что все больше украинцев сталкиваются с проблемой легализации за границей. По словам пограничников проблемы связаны с отсутствием в паспортах меток, свидетельствующих о пересечении границы.
"В связи с данной ситуацией рекомендуем гражданам Украины, которые планируют искать временный приют за рубежом, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы по вопросам выдачи соответствующих отметок." - говорится в заявлении.
Так же в ведомстве добавили, что согласно законодательству выдача отметок о пересечении границы не является обязательной.
Напомним, что ранее мы рассказывали о различиях между статусом беженца и временного убежища.
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