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Чтобы не было проблем с легализацией. Украинцев призвали ставить отметки в паспортах на границе

Новина українською →
Киев, Суббота 26 марта 2022 15:04
Чтобы не было проблем с легализацией. Украинцев призвали ставить отметки в паспортах на границе Фото: Беженцы на границе Польшей (dw.com)
Автор: RBC.UA

В Госпогранслужбе рассказали о причинах проблем с легализацией за границей у беженцев. По словам пограничников проблемы возникают из-за невозможности подтверждения пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Госпогранслужбе рассказали что все больше украинцев сталкиваются с проблемой легализации за границей. По словам пограничников проблемы связаны с отсутствием в паспортах меток, свидетельствующих о пересечении границы.

"В связи с данной ситуацией рекомендуем гражданам Украины, которые планируют искать временный приют за рубежом, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы по вопросам выдачи соответствующих отметок." - говорится в заявлении.

Так же в ведомстве добавили, что согласно законодательству выдача отметок о пересечении границы не является обязательной.

Напомним, что ранее мы рассказывали о различиях между статусом беженца и временного убежища.

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