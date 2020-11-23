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Степанов назвав регіони, де недостатньо ліжок з киснем

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 09:20
Степанов назвав регіони, де недостатньо ліжок з киснем
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві, Харківській та Черкаській областях недостатня кількість ліжок з киснем. В цілому в Україні 12 168 таких ліжок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз в Україні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (близько 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

"Так, у нас є регіони, де досить напружена ситуація за кількістю вільних ліжок. В цілому по країні у нас 12 168 ліжок з киснем, але є регіони, де ситуація досить напружена. Це Київ, Черкаська, Харківська область. Ми вважаємо, що там недостатня кількість", - сказав Степанов.

Він запевнив, що у уряду є чітке розуміння, в тому числі і з місцевою владою, збільшення кількості ліжок з підбитими киснем.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що двома днями раніше в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях.

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