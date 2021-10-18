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Майже як Pro-версія: Apple анонсувала третє покоління AirPods

Автор: Сергей Новиков

Американська компанія Apple на сьогоднішній презентації анонсувала третє покоління бездротових навушників AirPods. Вони схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок і мають укорочені ніжки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple.

AirPods 3 підтримують Просторове аудіо (Spatial Audio) і адаптивний еквалайзер, а також мають захист від води. У компанії пообіцяли кращий звук і швидку зарядку: 5 хвилин заряду вистачить на годину використання. Кейс для зарядки тепер бездротовий.

Варто відзначити, що AirPods 3 не отримали активного шумозаглушення. Ціна в США - 179 доларів.

Нагадаємо, Apple сьогодні також представила інші гаджети, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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