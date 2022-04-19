"Закликаю Росію припинити війну". У ВООЗ заявили про загибель 73 медиків в Україні
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус поділився наслідками ударів військ РФ по медичних закладах в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter гендиректора.
Гебреїсус від імені організації "безумовно засудив" зростання кількості атак на заклади охорони здоров'я України. Він вимагає від РФ зупинити цілеспрямовані атаки.
"На сьогодні ВООЗ підтвердила 147 нападів, зокрема загинули 73 особи та 53 отримали поранення. Війна не стане вирішенням. Ще раз закликаю Росію припинити війну", – написав очільник ВООЗ.
.@WHO unequivocally condemns the continued increase in attacks on health care in #Ukraine. They must stop. To date, WHO has verified 147 attacks, including 73 people killed, and 53 injured. War will not be a solution. Once again, I call on Russia to end the war.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2022
До слова, Євросоюз зібрався покрити левову частину витрат на відновлення України.
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