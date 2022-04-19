"Призываю Россию прекратить войну". В ВОЗ заявили о гибели 73 медиков в Украине
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус поделился последствиями ударов войск РФ по медицинским учреждениям в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter гендиректора.
Гебреисус от имени организации "безусловно осудил" рост количества атак на учреждения здравоохранения Украины. Он требует от РФ остановить целенаправленные атаки.
"На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 147 нападений, в том числе погибли 73 человека и 53 получили ранения. Война не станет решением. Еще раз призываю Россию прекратить войну", – написал глава ВОЗ.
.@WHO unequivocally condemns the continued increase in attacks on health care in #Ukraine. They must stop. To date, WHO has verified 147 attacks, including 73 people killed, and 53 injured. War will not be a solution. Once again, I call on Russia to end the war.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2022
К слову, Евросоюз собрался покрыть львиную часть расходов по восстановлению Украины.
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