ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, Європейська комісія повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який буде орієнтуватися на довгострокові потреби України. Даний фонд буде створений за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

У той же час, як пише Bloomberg, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.

Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.