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ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg

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Брюссель, Вівторок 19 квітня 2022 12:50
ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Європейська комісія повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який буде орієнтуватися на довгострокові потреби України. Даний фонд буде створений за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

У той же час, як пише Bloomberg, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.

Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує план післявоєнного відновлення, а також стало відомо, що він передбачатиме.

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