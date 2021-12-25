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Закликаю не допустити "метастаз" конфлікту: Папа Римський про ситуацію навколо України

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Ватикан, Субота 25 грудня 2021 14:17
Закликаю не допустити "метастаз" конфлікту: Папа Римський про ситуацію навколо України Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту. З такою заявою він виступив сьогодні під час своєї різдвяної промови Urbi et orbi ("До міста і до світу").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Папа Римський висловив надію, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти.

"Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, що став гангренозним", - сказав він.

Понтифік також зазначив, що віруючі чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світу та висловив сподівання, що в Україні не буде нового конфлікту.

Нагадаємо, раніше британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

Додамо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Тим часом у Міноборони України опублікувало свіжу карту з розташуванням російських військ біля українських кордонів.

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