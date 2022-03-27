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Обіцяли очолити відомство: СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з окупантами у Дніпрі

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Неділя 27 березня 2022 16:09
Обіцяли очолити відомство: СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з окупантами у Дніпрі Фото: СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з окупантами у Дніпрі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі оголосили про підозру колаборанту у державній зраді. Зловмисник співпрацював з російськими окупантами та передавав їм інформацію про діяльність й штатну чисельність одного з підприємств критичної інфраструктури міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Російські окупанти обіцяли колаборанту очолити відомство після окупації України.

Також зловмисник поширював у соціальних мережах поширював російську пропаганду та схвалював агресію Росії проти нашої країни.

"За результатом слідчих дій за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - пише пресслужба.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик "створив" в Енергодарі "народну раду".

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Служба безпеки України
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