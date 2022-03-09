Закликаємо вірити не вкидам, а реальним справам тих, хто на передовій, - Данілов

"Менше слухаємо облудних слів і більше віримо конкретним справам тих, хто в окопах на передовій, тих, хто не зрадить!", - пише Данілов.

Тим часом командир роти "Щит" Вадим Кодачігов поділився подробицями ситуації з передової у Києві:

наразі захисники перебувають у Києві та на підступах до міста;

бійці зберігають бадьорий та войовничий дух;

російським окупантам так і не вдалося організувати кільце навколо Києва. Кожного разу військові давали агресору сувору відповідь;

тероборона озброїла більше 100 тисяч людей, які готові захищати свої домівки та сім’ї;

Росія ввела проти України 95% свого резерву, загальною чисельністю 170 тисяч військових. 12 тисяч з них вже “не піднімуть зброю”, близько 40 тисяч надовго про це забуде;

росіяни втратили чисельну перевагу, у зв’язку з чим вони вже не зможуть атакувати в декількох напрямках. Однак, Кремль все ж може вдатися до спроби штурму.

"Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насиплемо так, що не донесете!", - пише Кодачігов.