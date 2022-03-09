Закликаємо вірити не вкидам, а реальним справам тих, хто на передовій, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити вкидам, а довіряти реальним фактам від тих, хто сьогодні перебуває на передовій. Також поділився подробицями щодо ситуації навколо Києва.
"Менше слухаємо облудних слів і більше віримо конкретним справам тих, хто в окопах на передовій, тих, хто не зрадить!", - пише Данілов.
Тим часом командир роти "Щит" Вадим Кодачігов поділився подробицями ситуації з передової у Києві:
- наразі захисники перебувають у Києві та на підступах до міста;
- бійці зберігають бадьорий та войовничий дух;
- російським окупантам так і не вдалося організувати кільце навколо Києва. Кожного разу військові давали агресору сувору відповідь;
- тероборона озброїла більше 100 тисяч людей, які готові захищати свої домівки та сім’ї;
- Росія ввела проти України 95% свого резерву, загальною чисельністю 170 тисяч військових. 12 тисяч з них вже “не піднімуть зброю”, близько 40 тисяч надовго про це забуде;
- росіяни втратили чисельну перевагу, у зв’язку з чим вони вже не зможуть атакувати в декількох напрямках. Однак, Кремль все ж може вдатися до спроби штурму.
"Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насиплемо так, що не донесете!", - пише Кодачігов.
- російські військові втратити бойовий дух після того, як їм набрехали про “парадний строй та промені слави”.
- окупанти вдаються до бомбардування житлових кварталів й мирного населення. Європа ж, зі свого боку, досі не закрила небо, не надала ППО або ж ПЗРК.
- Росію очікує знецінення її валюти та економічна криза. Тим часом США допомагають європейським колегам ще більше тиснути на агресора;
- день війни проти України Росії обходиться у 20 млрд доларів. Враховуючи наступаючу кризу - вести війну для агресора стає все тяжче.
Нагадаємо, РБК-Україна оновлює інформацію щодо ситуації у Києві 9 березня.
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