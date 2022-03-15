Закликаємо Китай засудити війну в Україні,- Столтенберг

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми закликаємо Китай чітко засудити це вторгнення та не підтримувати Росію. Ми ретельно спостерігаємо за будь-якими ознаками підтримки Росії з боку Китаю",- заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що у США стурбовані союзом між Росією та Китаєм. Лише нещодавно Штати повідомили союзникам і партнерам про те, що Пекін готовий надати військову та економічну допомогу Кремлю у війні проти України.

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