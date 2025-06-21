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Самые забавные фамилии украинцев, аналогов которых нет во всем мире: а вы их слышали?

Суббота 21 июня 2025 08:05
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Самые забавные фамилии украинцев, аналогов которых нет во всем мире: а вы их слышали? Самые забавные украинские фамилии, которые существуют до сих пор (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые фамилии могут вызвать улыбку, другие - удивление или даже гордость. В Украине сохранилось немало родовых имен, которые возникли из шуточных прозвищ, профессий, особенностей внешности или характера, или же имеют топонимическое происхождение.

Какое происхождение имеют фамилии, звучащие, как насмешка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.

Фамилии, которые удивят даже самого заядлого языковеда

В современной Украине до сих пор можно встретить носителей таких необычных фамилий:

  • Сопливый - 4 владельца
  • Уродов - 2 представителя
  • Барига - 1 носитель в Ровенской области
  • Прищ - 200 украинцев с этой фамилией
  • Мохнаткіна - 25 человек
  • Лярва - 1 человек на Тернопольщине
  • Смердюк - 7 представителей
  • Ананідзе - 6 носителей

Эти имена часто возникали как следствие забавных ситуаций или были способом выделить человека в обществе. Впоследствии такие фамилии закрепились и стали частью семейной идентичности.

Наследие казацкой эпохи

Не менее интересные фамилии, дошедшие до наших дней еще со времен казачества:

  • Дригало - 93 носителя в Киевской области
  • Добридень - 526 человек в Тернопольской и Одесской областях
  • Свинобоєв - 12 человек в Черкасской и Киевской областях
  • Непийвода - 1107 носителей в Винницкой и Ивано-Франковской областях
  • Підкуймуха - 103 жителя Львовской области
  • Пупкін - 9 представителей в Хмельницкой и Киевской областях
  • Верещака - 1787 носителей в Полтавской и Харьковской областяї
  • Колобок - 1 человек в Запорожской области
  • Неїжборщ - 20 человек в Сумксой и Полтавской областях

Такие фамилии не просто отличают своих носителей - они являются живым свидетельством истории, народного юмора и языковой самобытности украинцев.

В мире трудно найти что-то подобное, и именно поэтому эти родовые имена вызывают устойчивый интерес исследователей и общественности.

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