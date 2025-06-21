Самые забавные фамилии украинцев, аналогов которых нет во всем мире: а вы их слышали?
Некоторые фамилии могут вызвать улыбку, другие - удивление или даже гордость. В Украине сохранилось немало родовых имен, которые возникли из шуточных прозвищ, профессий, особенностей внешности или характера, или же имеют топонимическое происхождение.
Какое происхождение имеют фамилии, звучащие, как насмешка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.
Фамилии, которые удивят даже самого заядлого языковеда
В современной Украине до сих пор можно встретить носителей таких необычных фамилий:
- Сопливый - 4 владельца
- Уродов - 2 представителя
- Барига - 1 носитель в Ровенской области
- Прищ - 200 украинцев с этой фамилией
- Мохнаткіна - 25 человек
- Лярва - 1 человек на Тернопольщине
- Смердюк - 7 представителей
- Ананідзе - 6 носителей
Эти имена часто возникали как следствие забавных ситуаций или были способом выделить человека в обществе. Впоследствии такие фамилии закрепились и стали частью семейной идентичности.
Наследие казацкой эпохи
Не менее интересные фамилии, дошедшие до наших дней еще со времен казачества:
- Дригало - 93 носителя в Киевской области
- Добридень - 526 человек в Тернопольской и Одесской областях
- Свинобоєв - 12 человек в Черкасской и Киевской областях
- Непийвода - 1107 носителей в Винницкой и Ивано-Франковской областях
- Підкуймуха - 103 жителя Львовской области
- Пупкін - 9 представителей в Хмельницкой и Киевской областях
- Верещака - 1787 носителей в Полтавской и Харьковской областяї
- Колобок - 1 человек в Запорожской области
- Неїжборщ - 20 человек в Сумксой и Полтавской областях
Такие фамилии не просто отличают своих носителей - они являются живым свидетельством истории, народного юмора и языковой самобытности украинцев.
В мире трудно найти что-то подобное, и именно поэтому эти родовые имена вызывают устойчивый интерес исследователей и общественности.
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