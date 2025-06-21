Самые забавные фамилии украинцев, аналогов которых нет во всем мире: а вы их слышали?

Некоторые фамилии могут вызвать улыбку, другие - удивление или даже гордость. В Украине сохранилось немало родовых имен, которые возникли из шуточных прозвищ, профессий, особенностей внешности или характера, или же имеют топонимическое происхождение.

Какое происхождение имеют фамилии, звучащие, как насмешка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні .

Фамилии, которые удивят даже самого заядлого языковеда

В современной Украине до сих пор можно встретить носителей таких необычных фамилий:

Сопливый - 4 владельца

Уродов - 2 представителя

Барига - 1 носитель в Ровенской области

Прищ - 200 украинцев с этой фамилией

Мохнаткіна - 25 человек

Лярва - 1 человек на Тернопольщине

Смердюк - 7 представителей

Ананідзе - 6 носителей

Эти имена часто возникали как следствие забавных ситуаций или были способом выделить человека в обществе. Впоследствии такие фамилии закрепились и стали частью семейной идентичности.

Наследие казацкой эпохи

Не менее интересные фамилии, дошедшие до наших дней еще со времен казачества:

Дригало - 93 носителя в Киевской области

Добридень - 526 человек в Тернопольской и Одесской областях

Свинобоєв - 12 человек в Черкасской и Киевской областях

Непийвода - 1107 носителей в Винницкой и Ивано-Франковской областях

Підкуймуха - 103 жителя Львовской области

Пупкін - 9 представителей в Хмельницкой и Киевской областях

Верещака - 1787 носителей в Полтавской и Харьковской областяї

Колобок - 1 человек в Запорожской области

Неїжборщ - 20 человек в Сумксой и Полтавской областях

Такие фамилии не просто отличают своих носителей - они являются живым свидетельством истории, народного юмора и языковой самобытности украинцев.

В мире трудно найти что-то подобное, и именно поэтому эти родовые имена вызывают устойчивый интерес исследователей и общественности.