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Фамилии "Руській" и "Москва" в Украине: сколько людей их носят и как они появились

Суббота 28 июня 2025 08:05
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Фамилии "Руській" и "Москва" в Украине: сколько людей их носят и как они появились Откуда в Украине появились фамилии Руській и Москва (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Фамилия "Руській" может звучать знакомо, но ее происхождение совсем неожиданное. Некоторые получили ее из-за переселения из России, некоторые - из-за православной веры, а некоторые вообще как символ украинской идентичности на западе страны. Всего таких людей - менее десяти в Украине.

Как эти фамилии дожили до наших дней и что могут рассказать о своих носителях, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогический портал Рідні.

Откуда появилась фамилия "Руській"

Фамилия "Русский" или "Руській" имеет древнее и многослойное происхождение, переплетающее личную идентичность с историческими процессами. Она встречается в Украине редко, но ее присутствие - красноречиво.

В буквальном переводе это означает "тот, что с Руси" или - в более позднем понимании - "тот, что из России". Такой родовой знак могли дать человеку, который происходил с территории Московии или Российской империи, говорил на отличном языке, придерживался православной веры или служил в административных и военных структурах империи.

Во многих случаях фамилия возникала неофициально - из прозвища. Например, если в украинское село прибывал переселенец с восточных территорий, местные могли прозвать его "Руськім", и впоследствии это название закреплялось в документах как фамилия для всей семьи.

Однако в разных частях Украины слово "руській" могло иметь кардинально другое значение. На Галичине, Закарпатье и Буковине до начала 20 века под "руськіми" понимали не русских, а украинцев, то есть представителей русинской традиции.

В этом случае фамилия "Руській" могла свидетельствовать об этнической или культурной идентичности, не связанной с Россией.

Кто и как получал фамилию "Русский"

Чаще всего к этой фамилии приводили следующие обстоятельства:

  • миграция из России в Украину (особенно в 18-20 веках)
  • служба в российской армии или чиновничестве
  • отличия в языке, внешности или вероисповедании, которые выделяли человека среди местного населения
  • искусственная русификация - например, во время переписей или изменений паспортных данных в СССР
  • православная вера в регионах с католической доминантой - в таких случаях "русинами" часто называли именно православных

Иногда это был даже признак статуса - связь с властью или имперскими структурами автоматически маркировала человека в глазах общины.

Сколько людей в Украине носят эту фамилию

По последним открытым данным, фамилию "Русский" имеют только 7 человек по всей Украине.

Похожие фамилии и их распространение

В Украине также зафиксировано несколько вариаций и производных фамилий, которые, вероятно, имеют общую основу с "Русским".

Вот как выглядит статистика:

Русских - 118 носителей

Русскіх -13 носителей

Рускіна - 32 носителя

Русскова - 30 носителей

Руссков - 29 носителей

Фамилия "Москва": еще одна неожиданность

Зато гораздо более распространенной оказалась фамилия Москва.

На сегодня в Украине проживают 454 человека, которые ее носят. И самое интересное - большинство из них живет в западных областях.

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