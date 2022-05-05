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Призваних в армію РФ жителів Криму відправлять на війну в Україну, - прокуратура

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Київ, Четвер 05 травня 2022 13:30
Призваних в армію РФ жителів Криму відправлять на війну в Україну, - прокуратура Фото: призваних в армію РФ жителів Крим відправлять воювати проти України (ark.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованому Криму продовжується незаконний призов до армії РФ. Жителі півострова, переважно українські громадяни, будуть змушені брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"На території тимчасово окупованого півострова йде чергова, 15 незаконна призовна кампанія, розпочата Російською Федерацією. Призовники, в основному громадяни України, будуть змушені безпосередньо брати участь у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

Зазначається, що прокуратура Криму встановила і повідомила про підозри у скоєнні військового злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова. Серед них і так званий "військовий комісар" Республіки Крим.

У прокуратурі додали, що українські суди вже розглядають обвинувальні акти щодо військових комісарів Сімферопольського і Кіровського районів, а також міст Алушта і Феодосія. Вони звинувачуються в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, наприкінці березня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про примусової мобілізації в окупованому Криму для участі жителів півострова у війні проти України.

Зазначимо, раніше російські окупанти влаштували в ОРДЛО мобілізацію чоловіків у віці до 65 років і студентів.

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