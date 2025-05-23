Приостановка движения в Карпатах: "УЗ" обнародовала изменения в расписании поездов

Отмечается, что компания временно ввела сокращенные маршруты движения поездов:

Поезд №233 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов - Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;

Поезд №55 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Микуличин в 18:48;

Поезд №95 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;

Поезд №107 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

Поезд №5 Запорожье - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

Поезд №25 Одесса - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;

Поезд №357 Киев - Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

Поезд №1 Харьков - Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;

Поезд №143 Сумы - Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов - Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое будет ограничен до Делятина.

"Для пассажиров всех поездов дальнего следования, "Укрзализныця" организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", - говорится в сообщении.