Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ предусматривает развитие кадровой политики в армии в течение 5 лет, в частности, как во время войны, так и в мирное время.

Что хочет Минобороны:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет действовать система рекрутинга ВСУ;

равные возможности мужчин и женщин в армии, учет образования солдат и профессиональное развитие;

усовершенствованная электронная система воинского учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

сотрудничество между украинскими вузами и вузами стран НАТО и ЕС;

прозрачная система оплаты и обеспечения жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение, улучшение отношения между командирами и подчиненными;

надлежащие условия перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществляться Комитетом по вопросам кадрового менеджмента в системе Минобороны.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 ноября 2023 года, а затем их снова продлят.

Также напомним, что в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Это означает, что в мирное время мужчины, достигшие 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы.