Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому

Министерство обороны Украины утвердило новые изменения кадровой политики в войсках. Призыв в армию заменят рекрутингом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ предусматривает развитие кадровой политики в армии в течение 5 лет, в частности, как во время войны, так и в мирное время.
Что хочет Минобороны:
Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществляться Комитетом по вопросам кадрового менеджмента в системе Минобороны.
Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.
Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 ноября 2023 года, а затем их снова продлят.
Также напомним, что в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Это означает, что в мирное время мужчины, достигшие 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы.
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