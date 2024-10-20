Призывников, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в "Оберег", - ТЦК

В Украине данные призывников от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег". Кабмин принял соответствующее постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкий областной ТЦК и СП.
"Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться с других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников", - говорится в сообщении
Молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это касается и тех, кто проживает за границей.
"Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящиеся за границей", - добавили в ТЦК.
Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации государственной пограничной службы.
"Это позволит избежать случаев, когда повестки присылаются умершим лицам или находящимся под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", - констатируют в военкомате.
Актуальность находящихся за рубежом электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки.
В Украине работает реестр "Оберег", цель которого вести военный учет в электронном режиме. Эта система собирает информацию о военнообязанных включая персональные данные, контактную информацию, данные о родителях, образование, семейное положение и не только.
Ранее в Минобороны Украины дали пояснения по реестру. В частности, в "Обереге" будут указаны сведения о повестке, но изменять уже внесенные данные на первом этапе будет хлопотно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.