В реестре "Оберег" будут сведения о повестке: смогут ли мужчины изменять данные

В Минобороны Украины дали пояснения по реестру "Оберег". В частности, в нем будут указаны сведения о повестке, но изменять уже внесенные данные на первом этапе будет хлопотно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

"Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных. В первую очередь, мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные (номер телефона, электронный адрес и место фактического проживания, - ред)", - рассказала она.

Другие данные, как отметила замминистра, потенциально возможно будет со временем изменить и через электронный кабинет.

"Но сейчас ситуация такова: изменять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ЗАГС", - констатировала Черногоренко.

Важно

Как пояснила она, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно - данные обновлены 18.05.2024.

Какую информацию человек будет видеть о себе из "Оберега"

Фамилия Имя Отчество;

Вид учета/дата снятия (исключен);

Категория учета;

Дата рождения;

Отсрочка/бронирование/дата окончания;

Постановление ВВК/дата ВВК;

Звание;

Код и наименование военно-учетной специальности;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Уникальный номер в системе "Оберег";

ТЦК и СП, где состоит на учете;

Находится ли в розыске.

Сведения о повестке

По данным Черногоренко, в реестре "Оберег" есть отдельное поле о статусе вручения человеку повестки - когда была вручена и какой статус.

"Уведомление военнообязанных происходит только согласно законодательству - лично и заверено подписью. Все другие методы пока не являются правомерными", - подчеркнула она.