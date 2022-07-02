Як визнати родича зниклим безвісти: алгоритм
З’явився алгоритм дій, як визнати зниклу людину тією, що зникла безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.
Отже:
- якщо немає інформації про місце перебування родича, то можна звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua.
- звернутися із заявою про розшук особи, зниклої безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або на телефон "гарячої лінії": (0894) 200-18-67.
"Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зниклий безвісти", про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - розповідають в ГУР.
У відомстві додають, що розшук людини, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцеперебування останків такої людини з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.
Раніше в Міноборони України дали інструкцію, де і як дізнатися про тих, хто зник під час війни.
Також МВС запустило "гарячу лінію" для родичів полонених, безвісти зниклих та загиблих українських військових.
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