Визнання "ДНР" і "ЛНР": глава ОБСЄ просить Росію утриматися від військового втручання

Глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау відреагував на російське визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Зокрема, закликав Росію утриматися від військового втручання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ОБСЄ Збігнєва Рау.
"Що стосується рішення президента Росії Володимира Путіна, ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-якого військового втручання для реалізації цього рішення і враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін після визнання "ЛДНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.
РБК-Україна також публікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.