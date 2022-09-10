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Збірна Боснії зіграє "товарняк" з Росією. УАФ терміново звернулася до УЄФА та ФІФА

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Київ, Субота 10 вересня 2022 14:42
Збірна Боснії зіграє "товарняк" з Росією. УАФ терміново звернулася до УЄФА та ФІФА Фото: УАФ терміново звернулася в УЄФА і ФІФА через матч між Боснією і Росією (УАФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА і ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірних Росії та Боснії, який запланований на 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.

Також УАФ направила лист Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

"Нагадуємо, що через військову агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни і відносинам між нашими асоціаціями", - йдеться в листі.

Матч Боснії і Росії

Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Як інформує боснійський ресурс Avaz, футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.

Що кажуть в УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій не заперечує проти проведення товариського матчу між Боснією і РФ.

"Дійсно, Товариські матчі виходять за рамки компетенції та відповідальності УЄФА. Таким чином, будь - яка участь у товариському матчі не впливає і не суперечить рішенню виконавчого комітету УЄФА про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА", - заявив експерт з управління національними асоціаціями УЄФА Ян Хафнер від імені організації.

Як реагують футболісти Боснії

Провідні гравці національної команди Боснії близькі до прийняття рішення не летіти на матч проти Росії.

У той же час запланований матч прокоментував один з лідерів команди Міралем П'янич. За його словами, "це не дуже вдале рішення" асоціації.

"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав, що думаю, а потім здивувався їх вирішенню. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", - сказав він.

Що стосується капітана збірної Едіна Джеко, то він послав чіткий сигнал щодо матчу проти РФ. У соцмережі Instagram Джеко сподобалося повідомлення мера Сараєво Бенджаміни Каріч, яка закликала Футбольну асоціацію Боснії і Герцеговини негайно скасувати товариську зустріч зі збірною країни-агресора.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляції Російського футбольного союзу і ряду команд з РФ на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

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