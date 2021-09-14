Ознаки спалаху COVID з'являються на заході України: які області в зоні ризику

У найбільшій зоні ризику 4 регіони:

Чернівецька,

Львівська,

Волинська,

Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися. Початкові ознаки спалаху COVID-19 з'являються в Західній Україні, повідомили в KSE.

За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

"Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні - на 27%, але ситуація залишається контрольованою", - вважає Ганиченко.