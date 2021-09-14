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Ознаки спалаху COVID з'являються на заході України: які області в зоні ризику

Автор: Анастасія Рокитна

Ознаки спалаху коронавірусу з'являються на заході України. В зоні ризику чотири області.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

У найбільшій зоні ризику 4 регіони:

  • Чернівецька,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися. Початкові ознаки спалаху COVID-19 з'являються в Західній Україні, повідомили в KSE.

За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

"Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні - на 27%, але ситуація залишається контрольованою", - вважає Ганиченко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією.

Зазначимо, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.

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