Ознаки спалаху COVID з'являються на заході України: які області в зоні ризику

Ознаки спалаху коронавірусу з'являються на заході України. В зоні ризику чотири області.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
У найбільшій зоні ризику 4 регіони:
В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися. Початкові ознаки спалаху COVID-19 з'являються в Західній Україні, повідомили в KSE.
За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.
"Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні - на 27%, але ситуація залишається контрольованою", - вважає Ганиченко.