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Признаки вспышки COVID появляются на западе Украины: какие области в зоне риска

Автор: Анастасия Рокитна

Признаки вспышки коронавируса появляются на западе Украины. В зоне риска четыре области.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

В самой большой зоне риска 4 региона:

  • Черновицкая,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Тернопольская области.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться. Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине, сообщили в KSE.

По ожиданиям экспертов, такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.

"В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилась: кровати с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - считает Ганиченко.

Напомним, в Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации.

Отметим, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

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