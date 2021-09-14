Признаки вспышки COVID появляются на западе Украины: какие области в зоне риска

В самой большой зоне риска 4 региона:

Черновицкая,

Львовская,

Волынская,

Тернопольская области.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться. Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине, сообщили в KSE.

По ожиданиям экспертов, такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.

"В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилась: кровати с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - считает Ганиченко.