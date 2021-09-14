Ознаки спалаху COVID з'являються на заході України: які області в зоні ризику

У найбільшій зоні ризику 4 регіони:

Чернівецька,

Львівська,

Волинська,

Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися. Початкові ознаки спалаху COVID-19 з'являються в Західній Україні, повідомили в KSE.

За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

Пандемія COVID-19: Чи використає Україна всю вакцину в рамках термінів придатності? Дивіться результати «Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання #COVID19» від Центр економіки охорони здоров'я KSE на щотижневому онлайн-брифінгу. Ви дізнаєтесь: Спалах вже розповсюджується на інші регіони країни – де з’явилися нові епіцентри? Яка ситуація з вакцинацією в регіонах України, та чи використає Україна всю вакцину в рамках термінів придатності? Топ великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією – які зміни за тиждень і де місце України? За яким сценарієм KSE рухається захворюваність в Україні і що чекати далі? Спікер – Iurii Ganychenko, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Із презентацією аналізу знайомтесь після брифінгу на сайті Київської школи економіки у розділі «Новини». Posted by Kyiv School of Economics on Monday, September 13, 2021

"Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні - на 27%, але ситуація залишається контрольованою", - вважає Ганиченко.