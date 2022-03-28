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Джо Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії

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Вашингтон, Понеділок 28 березня 2022 05:16
Джо Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявив журналістам у неділю, що не закликав до зміни режиму в Росії своєю заявою днем раніше. Раніше з подібними коментарями виступили й інші американські політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN.

Питання заклику до зміни режиму в Росії виникло з суботнього коментаря Байдена по завершенні виступу перед королівським замком у Варшаві, Польща.

"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі", - сказав Байден про президента Росії Володимира Путіна, виступаючи в Польщі в суботу.

Сьогодні Байден у відповідь на гучне запитання репортера про те, чи закликає він до зміни режиму у РФ, відповів негативно. Інші офіційні особи адміністрації президента в суботу та неділю також спробували розтлумачити коментар Байдена.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або над регіоном", — сказав представник Білого дому.

Раніше ми писали, що у Кремлі відповіли на чергове різке висловлювання Байдена на адресу Путіна. Там заявили, що такі слова щоразу "звужують вікно можливостей для налагодження відносин РФ і США".

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