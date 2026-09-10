Не назначили пенсию? ПФУ назвал условие для получения субсидии

Украинцы, которые достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, в определенных случаях все равно могут получать жилищную субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Речь идет о людях, которые из-за недостаточного страхового стажа не приобрели право на пенсию по достижении 60 лет.

В то же время отсутствие назначенной пенсии само по себе не означает, что человек автоматически теряет право на жилищную субсидию.

Для назначения жилищной субсидии необходимо также соответствовать двум требованиям:

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

в течение периода, за который учитываются доходы при назначении субсидии, хотя бы один месяц получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье.

Особое внимание следует обратить на период, за который Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства.

Например, если человек обращается за назначением жилищной субсидии в октябре 2026 года - то есть в начале отопительного сезона - при расчете учитываются доходы за определенный предыдущий период.

В данном случае речь идет о январе-июне. Если человек в течение этого периода хотя бы один месяц получал государственную социальную помощь малообеспеченной семье, а также имеет не менее 15 лет страхового стажа, он может претендовать на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии права на пенсию по возрасту.

Таким образом, важно не только иметь необходимый страховой стаж, но и учитывать, получал ли человек соответствующую социальную помощь в период, используемый для расчета субсидии.