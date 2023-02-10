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Назначен глава набсовета "Нафтогаза": кто им стал

Фото: Энтони Марино возглавил набсовет "Нафтогаза" (biocap.ca)
Автор: Александр Белоус

Председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" избран Энтони Марино. Решение было принято в рамках заседания наблюдательного совета компании 10 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

По данным пресс-службы, Марино - специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере.

Марино также имеет широкий управленческий опыт. Занимал должности исполнительного директора, президента и СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией 4 млрд долларов Vermilion Energy.

В настоящее время Марино также президент и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций. Является гражданином США и Канады.

"Новоизбранный наблюдательный совет "Нафтогаза" начинает свою работу. Это очень важно как для обеспечения прозрачности процессов внутри компании, так и для ее публичного восприятия", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним, 24 января Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них - двое от государства, четверо - независимые.

В состав наблюдательного совета НАК кроме независимых членов должны войти три представителя государства. Согласно меморандуму с МВФ по мониторинговой программе, состав наблюдательного совета "Нафтогаза" должен быть назначен до конца января.

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Нафтогаз Украины