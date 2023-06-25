Какие тесты и анализы можно сдать бесплатно у семейного врача: ответ Минздрава

Украинцы могут сдать некоторые анализы и лабораторные тесты бесплатно. Это можно сделать через семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

Семейный врач при осмотре пациента может провести скрининг и сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний. Для проведения исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию.

Бесплатно можно сделать:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Также бесплатно в государственных больницах должны проводиться общий анализ крови и мочи, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови.

Минздрав отмечает, что расходные материалы такие как пробирки, перчатки, шприцы, салфетки, вату и спирт пациент не должен покупать самостоятельно.

Напомним, в Украине более половины лекарств можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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