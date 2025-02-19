Придет атмосферный фронт из Европы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня днем, 19 февраля, в Украину зайдет атмосферный фронт с северо-запада Европы. Поэтому погода будет соответствующей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".
Так, сегодня над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится.
"Будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег", - рассказали синоптики.
На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2° мороза до 3° тепла.
Погода в Киеве и области
Днем облачно, небольшой снег, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
Погода в Украине 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)
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