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Придет атмосферный фронт из Европы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 19 февраля 2025 07:00
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Придет атмосферный фронт из Европы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня днем, 19 февраля, в Украину зайдет атмосферный фронт с северо-запада Европы. Поэтому погода будет соответствующей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Так, сегодня над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится.

"Будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег", - рассказали синоптики.

На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в Киеве и области

Днем облачно, небольшой снег, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
Придет атмосферный фронт из Европы. Синоптики дали прогноз на сегодня в УкраинеПогода в Украине 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)

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