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США накрыли мощные зимние бури: уже погибли по меньшей мере 9 человек

Вторник 18 февраля 2025 13:44
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США накрыли мощные зимние бури: уже погибли по меньшей мере 9 человек Фото: Зимняя буря в феврале 2025 года в США (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По меньшей мере девять человек погибли в результате последней волны суровой зимней погоды в США. В частности, в штате Кентукки 8 человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями, которые затопили дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Губернатор Кентукки Энди Бешар сообщил, что сотни людей были эвакуированы из-за наводнения. Президент Дональд Трамп согласился на запрос штата об объявлении чрезвычайного положения, что позволило Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями координировать спасательные работы.

По словам Бешара, большинство жертв, среди которых мать с 7-летним ребенком, погибли, когда их автомобили застряли в воде. Бешар призвал жителей штата оставаться дома и избегать поездок, ведь продолжаются поисково-спасательные операции.

С начала бури в субботу спасатели осуществили 1000 эвакуаций, а более 39 тысяч домов остались без электричества. Бешар предупредил, что сильные ветры могут вызвать дополнительные отключения электроэнергии.

Сильные дожди охватили Кентукки и Теннесси, где в некоторых районах выпало до 15 см осадков. В то же время штормовые ветры нанесли ущерб в Вирджинии, разрушив мобильные дома и повредив электроснабжение.

В южных районах США из-за непогоды также было разрушено несколько мобильных домов, а деревья и линии электропередач упали на дороги. Власти призывают граждан избегать поездок и оставаться дома.

В Колорадо из-за зимних бурь погибли восемь человек, а в штатах, в частности в Мичигане и Монтане, ожидаются самые холодные температуры сезона - до -45°C и опасность лавин в горах.

Ранее РБК-Украина писало, что в США из-за арктического шторма объявлено чрезвычайное положение в Вирджинии. Ожидаются сильные снегопады и гололедица, что может привести к серьезным последствиям, в частности отключениям электроэнергии и опасности на дорогах. Власти штата закрыли школы и государственные учреждения. Прогнозируют накопление снега до 25 см, а также мокрый снег и дождь с замерзанием.

В то же время, к западному побережью Австралии приближается мощный тропический циклон Зелия, который может достичь пятой категории опасности. Ожидаются сильные ветры, дожди и штормовые волны, которые могут вызвать значительные повреждения инфраструктуры и угрозы для жилых районов. Местные власти призывают жителей готовиться к стихии, которая в ближайшее время достигнет суши и станет еще сильнее.

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