США накрыли мощные зимние бури: уже погибли по меньшей мере 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате последней волны суровой зимней погоды в США. В частности, в штате Кентукки 8 человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями, которые затопили дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Губернатор Кентукки Энди Бешар сообщил, что сотни людей были эвакуированы из-за наводнения. Президент Дональд Трамп согласился на запрос штата об объявлении чрезвычайного положения, что позволило Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями координировать спасательные работы.

По словам Бешара, большинство жертв, среди которых мать с 7-летним ребенком, погибли, когда их автомобили застряли в воде. Бешар призвал жителей штата оставаться дома и избегать поездок, ведь продолжаются поисково-спасательные операции.

С начала бури в субботу спасатели осуществили 1000 эвакуаций, а более 39 тысяч домов остались без электричества. Бешар предупредил, что сильные ветры могут вызвать дополнительные отключения электроэнергии.

Сильные дожди охватили Кентукки и Теннесси, где в некоторых районах выпало до 15 см осадков. В то же время штормовые ветры нанесли ущерб в Вирджинии, разрушив мобильные дома и повредив электроснабжение.

В южных районах США из-за непогоды также было разрушено несколько мобильных домов, а деревья и линии электропередач упали на дороги. Власти призывают граждан избегать поездок и оставаться дома.

В Колорадо из-за зимних бурь погибли восемь человек, а в штатах, в частности в Мичигане и Монтане, ожидаются самые холодные температуры сезона - до -45°C и опасность лавин в горах.