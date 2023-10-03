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Придет антициклон Sonja. Синоптик рассказала чего ждать от погоды в Украине сегодня

Фото: в Украину придет антициклон Sonja 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине 3 октября будет диктовать антициклон Sonja. Поєтому будет тепло, солнечно и без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"3 октября в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная, погода. Антициклон Sonja это организует", - рассказала она.

Синоптик отметила, что сегодня будет достаточно тепло, в течение дня +17...+23 градуса.

"Правда, ночью гораздо свежее, +6...+11 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Украине до конца недели

Как рассказала Диденко, 4 октября на западе, севере и в центре пройдут дожди. 5 окт ожидается "сухая пауза".

"6, 7 и 8 октября очередные атмосферные фронты начнут "шнырять" нашей территорией (кроме южной части), поэтому дождей станет больше", - предупредила синоптик.

Заморозки в Украине

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказывала, что в ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погоды, вплоть до заморозков.

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