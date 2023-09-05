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Придет антициклон Olenka. Какая будет погода сегодня и когда ждать бабье лето

Украина, Вторник 05 сентября 2023 07:00
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Придет антициклон Olenka. Какая будет погода сегодня и когда ждать бабье лето Фото: антициклон Olenka придет в Украину 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На погоду в Украине сегодня, 5 сентября, будет влиять антициклон Olenka. Он принесет сухую погоду на всю территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Антициклон Olenka организует 5 сентября в Украине сухую погоду. Дождей преимущественно не будет, разве пройдут немного на востоке и в Приазовье", - рассказала она.

При этом, по данным Диденко, температура воздуха ожидается "комфортной", в диапазоне - +22...+26 градусов, на юге - до +29 градусов.

"В Киеве во вторник будет сухо, +25 градусов", - констатировала синоптик.

Когда ждать бабье лето?

Как добавила Диденко, в дальнейшем в Украине ожидается бабье лето.

"В дальнейшем в Украине - бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", - описала погоду в ближайшие дни синоптик.

Погода в сентябре 2023 в Украине

Как рассказали синоптики в сентябре 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы. При этом, похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

Что касается общего прогноза на осень 2023 в Украине, то по мнению синоптиков, она будет сухой и аномально теплой. В частности, по сравнению с последними десятилетиями, осенью 2023 года средняя температура будет выше на 1 градус.

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