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Залучення обленерго до механізму ПСО створює значні ризики, - Буславець

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 16:11
Залучення обленерго до механізму ПСО створює значні ризики, - Буславець Фото: Ольга Буславець (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Проект нової моделі ПСО (пільговий тариф на електроенергію для населення), який покладає такі зобов’язання на операторів системи розподілу (ОСР) містить суттєві ризики й може призвести до дефолту галузі.

Про це заявила колишня виконуючий обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець у Facebook.

"Пропоноване ПСО значно складніше в організації, а на його ефективність впливає багато факторів. В таких умовах значно зростає ризик, що щось піде не та». Варто впасти ціні продажу НАЕК на ринку, чи з’явитися заборгованості в одному або декількох ОСР, як це одразу спричинить каскад дефолтів та фінансових криз з боку електропостачальників чи операторів систем розподілу", - наголосила екс-міністр.

В такому випадку, побутові споживачі можуть потрапити до постачальника останньої надії зі значно вищим тарифом, а згодом взагалі бути відключеними від електропостачання.

Незначне, в межах 24 коп./кВт-год, зниження тарифом за новим проектом ПСО для середньостатистичного українця означатиме зниження платіжки на 40 грн в місяць.

"Зекономивши середньостатично 40 грн на місяць, населення значно більшу суму заплатить за дорожчі товари та послуги. При цьому економитимуть в першу чергу заможні громадяни, які споживають значні обсяги електроенергії, водночас як за товари і послуги переплачуватиме масовий середньостатичний споживач", - додала Буславець.

Нагадаємо, Міністерство енергетики запропонувало зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт-год шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.
Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

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