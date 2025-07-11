"Присвоил" украинские предприятия на Донбассе: беглый олигарх Курченко получил новое подозрение

Как сообщается, СБУ и ОГП собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях нашего государства.

По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов.

Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017-2021 годов.

После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.

Злоумышленники незаконно поставляли добытые ископаемые в Россию и другие страны.

Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:

угольной продукции на более чем 6 млрд гривен;

металлопродукции на 47,3 млрд гривен;

коксохимической продукции на более чем 1,6 млрд гривен.

По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят:

заместитель министра экономического развития РФ Назаров С.М.;

начальник Департамента Министерства экономического развития РФ Павлов В.А.

другие граждане РФ и Украины, которые перешли на сторону врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению их к уголовной ответственности.