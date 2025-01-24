Присвоили миллионы на ремонте лицея и школьных укрытий. Разоблачены чиновники КГГА

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:

заместителе директора Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) - начальнике управления капитальных расходов Пасько И.М.;

начальнике отдела планирования капитальных расходов Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Шевчука А.В.;

Среди других подозреваемых - глава строительной компании и его подчиненные.

Подробности дела

В 2023-м руководство детского спортивного лицея-интерната заключило договор с подконтрольной строительной компанией по ремонту учебного заведения. В частности компания выполняла ремонт укрытий еще в двух столичных школах.

Чтобы провернуть сделку компания закупала необходимые для выполнения ремонтных работ материалы и оборудование по завышенным ценам через одного из работников фирмы-подрядчика.

Фото: разоблачены чиновники КГГА, которые присвоили миллионы на ремонте лицея и школьных укрытий (t.me/UA_National_Police)

Во время запланированных работ, фигуранты вносили в отчетности ложные данные об использованных строительных материалов, объемов работ и их качества, в результате чего завладели более чем 2,2 млн гривен бюджетных средств.

Полученные средства один из участников сделки передал организатору схемы - чиновнику КГГА, чтобы последний распределил их между всем членами преступной группы.

22 января правоохранители провели 8 обысков по местам жительства подозреваемых, а также причастных лиц, во время которых были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и "черновые" записи.

В целом подозрение объявлено шести участникам схемы. Сейчас решается вопрос о принятии подозреваемым меры пресечения.