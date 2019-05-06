В Україні за тиждень на кір захворіли 1,4 тисяч осіб

Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку 2019 року на кір захворіли понад 45 тисяч осіб

На кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 45 тисяч осіб. Протягом 18-го тижня кір захворіли 1399 осіб, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, протягом 18-го тижня 2019 року на кір захворіли 1399 осіб - 778 дорослих і 621 дитина. Зокрема, з 25 квітня по 2 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), Києві (132 хворих: 78 дорослих та 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих та 100 дітей), Київській (111: 60 дорослих та 51 дитина), Рівненській (74: 25 дорослих і 49 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 травня 2019) на кір захворіли 45 147 осіб - 21121 дорослий і 24 026 дітей. Від ускладнень кору померли 17 осіб. На попередньому тижні від ускладнень кору померла 12-річна дівчинка, яка не могла бути щеплена через протипоказання до вакцини. Всього з початку спалаху кір захворіло понад 100 тис. осіб, 38 з яких померли.

Нагадаємо, протягом 12-18 квітня кір в Україні захворіла 2 141 людина - 1 106 дорослих та 1 035 дітей.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.