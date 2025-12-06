RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Поздравили с Днем ВСУ. Киберкорпус ГУР "положил" ведущую логистическую компанию РФ

Фото: благодаря атаке деактивировано более 700 компьютеров и серверов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Эдуард Ткач

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний "Элтранс+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, а также уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важных данных.

Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, и осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

 

Отметим, что "Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозку сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

Также "Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК.

Напомним, недавно мы писали, что с 24 на 25 сентября киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеком". В результате атаки работа ресурсов была частично парализована.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпром"". Позже стало известно, что были уничтожены критические данные о поставках, контрактах, финансах и управлении объектами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГУРКибератака