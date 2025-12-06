Поздравили с Днем ВСУ. Киберкорпус ГУР "положил" ведущую логистическую компанию РФ

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний "Элтранс+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, а также уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важных данных.
Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, и осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.
Отметим, что "Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозку сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.
Также "Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК.
Напомним, недавно мы писали, что с 24 на 25 сентября киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеком". В результате атаки работа ресурсов была частично парализована.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпром"". Позже стало известно, что были уничтожены критические данные о поставках, контрактах, финансах и управлении объектами.