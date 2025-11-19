RU

Общество Образование Деньги Изменения

У частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию: Минздрав готовится к проверке

Фото: у частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию (google.com)
Автор: Александр Мороз

Минздрав готовит проверку одесской частной клиники Odrex, которая оказалась в центре скандала после смертей пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

По данным издания, министерство формирует специальную комиссию для оценки соблюдения медучреждением лицензионных условий. Если нарушения будут подтверждены - клинику могут лишить лицензии.

Необходимость проверки назревала давно: в течение года родственники погибших и пострадавших пациентов публично обвиняли Odrex в халатности, непрофессиональных действиях медперсонала и возможной фальсификации документации.

Несмотря на это, в самой клинике говорят о давлении и попытках рейдерского захвата. Адвокаты оспаривают арест корпоративных прав, наложенный в рамках уголовного дела о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. В производстве уже есть двое подозреваемых врачей, а экспертиза подтвердила связь между их действиями и смертью пациента.

 

 

Скандал продолжает разрастаться: все больше родственников умерших заявляют о системных нарушениях в работе Odrex, включая неправомерные требования средств и одинаковые медицинские ошибки, что свидетельствует о системности.

Министерство здравоохранения Украины