Частная ПВО за свой счет: почему государство должно пересмотреть налоговые правила для бизнеса

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Множество юридических и налоговых вопросов порождает совместное финансирование защиты несколькими предприятиями на одной промышленной территории.

порождает совместное финансирование защиты несколькими предприятиями на одной промышленной территории. Значительных инвестиций в оборудование, инфраструктуру и персонал требует от бизнеса внедрение экспериментального проекта по созданию групп ПВО.

требует от бизнеса внедрение экспериментального проекта по созданию групп ПВО. Существующее налоговое законодательство не имеет четкого и предсказуемого режима для таких расходов, что создает риски по НДС и налогу на прибыль.

для таких расходов, что создает риски по НДС и налогу на прибыль. Прозрачные механизмы налогового учета, льготы на специфическое оборудование, а также правила совместного финансирования систем защиты предприятиями должно разработать государство.

В условиях полномасштабной войны безопасность предприятия перестала быть исключительно вопросом корпоративного управления. Сегодня это один из ключевых факторов экономической устойчивости государства. Каждое разрушенное производство – это не только потерянное имущество владельца. Это рабочие места, налоговые поступления, экспортные контракты, нарушенные логистические цепочки и дополнительная нагрузка на государственный бюджет.

Именно поэтому привлечение частного сектора к противовоздушной обороне является закономерным шагом. Бизнес имеет ресурсы, заинтересованность и готовность инвестировать в защиту собственных объектов. Однако возникает вопрос: как государство должно относиться к предприятию, которое за собственные средства фактически присоединяется к обеспечению обороноспособности страны?

По моему убеждению, ответ должен содержаться не только в оборонном законодательстве, но и в налоговой политике.

Как работают группы ПВО на предприятиях

Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2025 года №1506 "О реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп противовоздушной обороны" был введен экспериментальный проект по привлечению предприятий независимо от формы собственности к созданию групп противовоздушной обороны.

Вместе с тем нужно понимать, что частная ПВО – это не создание предприятиями независимых вооруженных формирований. Речь идет о деятельности в рамках определенной государством системы, по соответствующим процедурам и под управлением военного командования.

И для бизнеса такое участие означает не только дополнительные организационные обязанности, но и существенные финансовые затраты. Оборудование для обнаружения и противодействия воздушным угрозам, его обслуживание, подготовка персонала, создание соответствующей инфраструктуры – все это требует финансирования.

И здесь возникает парадокс. Государство заинтересовано в том, чтобы предприятия вкладывали средства в оборону. Однако налоговое законодательство не всегда обеспечивает достаточно четкий и предсказуемый режим для таких инвестиций. Фактически бизнес может оказаться в ситуации, когда он финансирует общественно важную функцию, а затем вынужден отдельно доказывать налоговым органам правомерность учета соответствующих операций.

Почему инвестиции в защиту обременены НДС

Один из наиболее чувствительных вопросов – это налог на добавленную стоимость. Налоговый кодекс Украины уже предусматривает ряд специальных режимов и льгот для операций с отдельными товарами оборонного назначения. Однако наличие таких положений не означает, что любое оборудование, приобретенное предприятием для частной ПВО, автоматически освобождается от НДС.

Важное значение имеют конкретный вид оборудования, его классификация, условия поставки, статус участников операции и требования соответствующей налоговой нормы.

Более того, необходимо различать освобождение от НДС при поставке оборудования и право покупателя на налоговый кредит. Это разные правовые механизмы, которые имеют разные финансовые последствия.

Для предприятия такая неопределенность усложняет планирование инвестиций. Представим, что бизнес планирует потратить 10 млн гривен на создание системы защиты. Если соответствующая поставка облагается НДС по основной ставке 20%, дополнительная сумма налога может составить 2 млн гривен.

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Конечно, при наличии предусмотренных законом условий предприятие может получить право на налоговый кредит. Однако это не всегда устраняет временную нагрузку на оборотные средства, а при отдельных моделях использования оборудования могут возникать дополнительные налоговые обязательства.

Поэтому вопрос заключается не только в формальном наличии льгот. Вопрос в том, обеспечивает ли налоговая система реальное уменьшение финансовой нагрузки на бизнес, который инвестирует в оборону.

По моему мнению, для официальных участников системы частной ПВО необходимо предусмотреть максимально понятный механизм применения налоговых льгот в отношении определенного перечня оборудования и средств защиты. Без необходимости каждый раз доказывать очевидное: приобретение средств противовоздушной обороны в рамках государственного проекта, направленное на защиту предприятия и государства.

Как расходы на ПВО влияют на налог на прибыль

Не менее важным является вопрос налога на прибыль. По общему правилу, объект налогообложения определяется на основании финансового результата до налогообложения с учетом корректировок, предусмотренных Налоговым кодексом Украины. Следовательно, расходы на создание и содержание частной ПВО должны оцениваться в соответствии с правилами бухгалтерского учета и применимыми налоговыми разницами.

Часть приобретенного оборудования может признаваться основными средствами, другие расходы – обычными текущими расходами предприятия. Соответственно, их влияние на финансовый результат и налоговые обязательства может отличаться. При этом само по себе финансирование частной ПВО не означает автоматического уменьшения налога на прибыль на всю сумму вложенных средств.

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И здесь, по моему мнению, стоит изменить сам подход государства. В мирное время предприятие инвестирует в производство, оборудование, технологии и персонал, чтобы получать прибыль. Во время войны к этим инвестициям добавляется еще одна категория – это расходы на физическое сохранение возможности работать.

Без противовоздушной защиты может не быть ни производства, ни работников, ни будущих налоговых поступлений. Поэтому расходы на частную ПВО не должны восприниматься как нечто второстепенное по отношению к хозяйственной деятельности предприятия. Они непосредственно связаны с обеспечением ее непрерывности.

Вместе с тем я не считаю, что для решения проблемы достаточно просто объявить расходы уменьшающими налогооблагаемую прибыль. Нужны конкретные законодательные механизмы: понятный порядок учета, правила амортизации специального оборудования и, возможно, отдельные инвестиционные стимулы для участников соответствующего государственного проекта.

Юридические риски совместного финансирования защиты

Отдельного внимания также заслуживает ситуация, когда несколько предприятий расположены на одной промышленной территории. Очевидно, что создание единой системы защиты для промышленной площадки может быть экономически эффективнее, чем финансирование отдельных систем каждым предприятием. Однако совместное финансирование порождает целый ряд юридических вопросов.

Как оформить взносы предприятий? Кто будет собственником оборудования? Будет ли возникать поставка услуг между участниками? Как будут распределяться расходы? Будут ли предприятия иметь право на налоговый кредит? Ответы будут зависеть от избранной договорной модели и фактического содержания операций.

Например, средства, которые одно предприятие перечисляет другому для организации совместной защиты, при определенных обстоятельствах могут рассматриваться как оплата услуг. Другая правовая конструкция может предусматривать совместную деятельность или иной механизм финансирования. И каждая из таких моделей имеет собственные налоговые последствия.

И именно здесь возникает риск, что экономически рациональная инициатива по совместной защите предприятий столкнется с чрезмерной юридической сложностью.

По моему убеждению, государство должно разработать типовые правовые и налоговые механизмы для совместного финансирования частной ПВО. Это позволит предприятиям сосредоточиться на безопасности, а не на поиске способа правильно оформить каждую гривну, направленную на оборону.

Почему государство не должно зарабатывать на безопасности бизнеса

В дискуссии о налоговых льготах часто звучит аргумент о потерях государственного бюджета. Но в вопросе частной ПВО такой подход требует более широкого экономического анализа.

Необходимо сравнивать не только объем потенциально недополученных налогов, но и экономические последствия уничтожения предприятий. Повреждение крупного производственного объекта может означать потерю сотен рабочих мест, уменьшение поступлений НДФЛ, военного сбора, налога на прибыль и других платежей. К этому добавляются потери экспорта, снижение экономической активности, расходы на восстановление инфраструктуры и социальные последствия.

Конечно, никакая система противовоздушной обороны не гарантирует абсолютной защиты. Однако уменьшение риска разрушений имеет вполне конкретную экономическую ценность. Именно поэтому налоговые стимулы для частной ПВО нужно рассматривать не только как льготу для отдельных предприятий, но и как один из инструментов сохранения экономического потенциала страны.

По моему мнению, дальнейшее развитие частной ПВО должно сопровождаться комплексными изменениями налогового регулирования.

Во-первых, необходимо законодательно определить четкий перечень оборудования, операции по поставке которого для официальных участников частной ПВО могут пользоваться специальным режимом НДС.

Во-вторых, следует установить прозрачные правила налогового учета расходов на создание и содержание соответствующих групп, в частности по приобретению оборудования, его модернизации и амортизации.

В-третьих, нужно урегулировать механизмы совместного финансирования систем защиты несколькими предприятиями, чтобы правомерное объединение ресурсов не создавало непропорциональных налоговых рисков.

В-четвертых, целесообразно рассмотреть возможность введения специальных инвестиционных стимулов для предприятий, которые по согласованию с государством финансируют создание и функционирование групп ПВО.

И, наконец, необходима согласованная позиция Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Министерства обороны относительно практического применения соответствующих норм. При этом специальный режим не должен превратиться в механизм необоснованного использования налоговых льгот. Он должен распространяться на официально определенных участников, документально подтвержденные расходы и оборудование, которое действительно используется для выполнения задач противовоздушной обороны.

Украинский бизнес уже давно выполняет значительно более широкую роль, чем только роль производства товаров, оказания услуг и уплаты налогов. Предприятия помогают военным, поддерживают общины, восстанавливают разрушенные объекты и обеспечивают рабочие места даже в условиях постоянных атак. Привлечение бизнеса к противовоздушной обороне является следующим этапом этой ответственности.

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Однако ответственность должна быть взаимной. Если государство предлагает бизнесу инвестировать собственные ресурсы в выполнение оборонных задач, оно должно обеспечить понятные и экономически обоснованные правила такого финансирования.

Речь не об освобождении предприятий от всех налогов и не о предоставлении неограниченных привилегий. Речь именно о формировании налоговой политики, которая учитывает реалии военной экономики. Ведь предприятие, которое сегодня инвестирует в противовоздушную защиту, вносит вклад не только в собственную безопасность. Оно помогает сохранить производство, занятость, экономическую активность и будущие доходы государственного бюджета.

Государство не должно зарабатывать на стремлении бизнеса защититься от российских атак. Оно должно создать условия, при которых каждая гривна, инвестированная в частную ПВО, будет работать максимально эффективно и для предприятия, и для обороноспособности Украины. Именно такой подход, по моему убеждению, должен стать основой налоговой политики в отношении частной противовоздушной обороны.