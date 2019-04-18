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В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його роботу

Новини » Фінанси    18.04.2019 - 16:03
В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його роботу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення суду по націоналізації ПриватБанку поки не вплине на нього

Визнання процедури націоналізації "ПриватБанку" незаконною поки ніяк не вплине на його роботу. Про це у Facebook повідомила представник прес-служби банку Інна Музичук.

За її словами, з урахуванням, що "ПриватБанк" в даному процесі не є однією зі сторін, у банку можуть лише коментувати свою позицію

"І вона виглядає досить оптимістичною - банк при будь-яких умовах продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, всі 27 років існування банку", - зазначила Музичук і підкреслила, що рішення суду, який визнав націоналізацію незаконною, до набрання чинності не позначиться на роботі фінансової установи.

Вона також зазначила, що наглядова рада Приватбанку зосереджена на поверненні майже 160 млрд гривень, якими держава докапіталізувала його після націоналізації. Цього можна досягти за рахунок максимізації ринкової вартості банку та продажу його надійному іноземному інвестору.

"По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками. Більше двох років банк виступає проти колишніх акціонерів в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких досягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Зараз налічується понад 1000 судових проваджень в Україні і світі", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: реакція ПриватБанку

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною процедуру націоналізації "ПриватБанку".

Також сьогодні здало відомо, що Національний банк подасть апеляційну скаргу на це рішення. У регулятора нагадали, що банк націоналізували через зниження регулятивного капіталу до від'ємних значень.

 

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