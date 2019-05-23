В Приватбанку розкрили деталі позову проти Коломойського в американський суд

Націоналізований "ПриватБанк" ініціював судовий розгляд у суді штату Делавер (США) проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також інших фізичних і юридичних осіб. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, "ПриватБанк" вимагає відшкодування збитків у розмірі кількох сотень мільйонів доларів, які він поніс у результаті різних дій, скоєних його колишніми власниками, їх наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом і Уриелом Лейбером, а також різними компаніями, зареєстрованими в США.

Підставою для позову в американський суд є ряд схем, які мають ознаки шахрайства і які, як вважає "ПриватБанк", були організовані Коломойським і Боголюбовим спільно з іншими відповідачами.

Метою цих схем було "заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих "ПриватБанком" у період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам", - наголошується в повідомленні.

У "Приватбанку" нагадують, що будуть звертатися і суди інших країн для притягнення своїх колишніх власників та пов'язаних з ними осіб до відповідальності за збитки, які були нанесені банку.

Як повідомлялося РБК-Украина, Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойкого та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США)

Нагадаємо, 23 листопада 2018 року націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.