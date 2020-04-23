У "Приватбанку" порадили, що робити під час збою в "Приват24"

У роботі частині операцій в мобільному додатку "Приват24" стався технічний збій. Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

У прес-службі рекомендували скористатися повною веб-версією "Приват24" для проведення необхідних операцій. При чому веб-версією "Приват24" можна скористатися, в тому числі і з мобільного телефону.

"Наші фахівці докладають всі можливі зусилля для максимально швидкого відновлення роботи всіх версій сервісу", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 квітня у роботі програми "Приват24" стався помилка. У службі підтримки планували відновити роботу до 16:00.

Нагадаємо, раніше державний "ПриватБанк" після консультацій з податковою службою та платіжними системами відмовився від обов'язкового друку чеків в POS-терміналах.

Зазначимо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік склало 5 057,3 млн, а їх обсяг - 3 576,7 млрд грн.