ПриватБанк обязали уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Согласно документу, дивиденды будут направлены:

80% чистой прибыли в размере 30,2 млрд гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,9 млрд гривен - в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 5,7 млрд гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Таким образом, сумма дивидендов ПриватБанка станет рекордной. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год - 19 млрд гривен.

Прибыль ПриватБанка

Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.

Ранее в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года ставка снизится до 25%.

По новому закону банк уплатит значительно больше налога на прибыль за 2023 год – 26,8 млрд гривен (в предыдущем году - 5 млрд гривен).