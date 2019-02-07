ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24

Послуга стала можливою завдяки новому закону про валюту

"ПриватБанк" с 7 февраля запускает услугу обмена валют всех терминалах самообслуживания и онлайн-обмена валют в Приват24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя сети региональных пресс-офисов банка Инны Музычук в Facebook.

Как отметила Музычук, в терминале самообслуживания "ПриватБанка" нужно выбрать услугу "Обмен валют" в меню терминала "Банковские услуги", внести наличную валюту и определить карточку, на которую будут перечислены гривны.

Кроме того, в режиме онлайн можно будет покупать и продавать евро и доллары. Продажа валюты онлайн будет проводиться по текущему коммерческому курсу банка без комиссий. В Приват24 и мобильном приложении можно покупать и продавать доллары и евро для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне (в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки), сообщила она.

"Если у клиента нет валютной карточки, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24", - добавила Музычук.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.