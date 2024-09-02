ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наличные деньги на кассе будут выдавать по новым правилам: что изменилось

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 12:43
UA EN RU
Наличные деньги на кассе будут выдавать по новым правилам: что изменилось Фото: Наличные деньги на кассе будут выдаваться по новым правилам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк обязал супермаркеты и торговые сети выдавать наличные деньги на кассе только банкнотами, которые не вызывают сомнения у клиентов. Остальные банкноты должны сдаваться в банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ.

В частности, НБУ поручил субъектам хозяйствования во время предоставления услуги "наличные деньги на кассе" выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.

"При этом изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", - говорится в сообщении.

Также НБУ установил, что предприятия вправе держать во внерабочее время в своих кассах наличную выручку (наличные деньги) в пределах, не превышающих самостоятельно установленный ими лимит кассы. Наличная выручка (наличность), превышающая самостоятельно установленный лимит кассы, сдается учреждениями/предприятиями для ее зачисления на собственные счета таких учреждений/предприятий, открытые ими у поставщиков платежных услуг.

Сервис наличные на кассе

Напомним, с начала войны услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с банковской карты – от 500 гривен. Максимальный предел устанавливают сети супермаркетов, магазинов и АЗС.

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте Украины находилось 800,9 млрд. гривен, что на 36,5 млрд гривен или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года.

Как отметили в НБУ, отключения энергопитания, вызванные атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні
NEWS
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России