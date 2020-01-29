ПриватБанк виплатив заводу Коломойського 22 млн гривень

Державний "ПриватБанк" виплатив "Нікопольського заводу феросплавів" 21,8 млн грн за рішенням Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба банку.

У той же час, за даними прес-служби, банк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи рішення суду першої інстанції неправомірним, а дії організаторів пікету черговою спробою тиску на банк.

"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який триває з вересня 2019 перед центральними офісами банку в Дніпрі та Києві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, люди, які представляються працівниками "Нікопольського заводу феросплавів" у вересні 2019 року почали пікетувати головний офіс "Приватбанку" в Дніпрі. За інформацією прес-служби, учасники пікетів вдаються до цілеспрямованих дій, провокуючи конфлікти з працівниками банку, блокуючи проїзди і виїзди з офісів банку і перешкоджаючи нормальній роботі офісу. Крім того, в кінці минулого року аналогічні акції були організовані будівлі Національного банку в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2019 року "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського погасило заборгованість "ПриватБанку" перед Національним банком за кредитом рефінансування.

Нагадаємо, в травні 2018 року Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів". Це майно було передано у заставу як забезпечення зобов'язань АТ КБ "ПриватБанк" за кредитом рефінансування.